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الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 ص
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تحرير 20 محضر تموينى للمخابز بمركز البدارى خلال حملات العيد

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 ص
تحرير 20 محضر تموينى للمخابز بمركز البدارى خلال حملات العيد حملة تموينية - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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قال عصمت على مدير إدارة التموين بمركز البدارى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الحملات المكثفة على المخابز بنطاق مدينة وقرى مركز البدارى خلال أيام عيد الفطر، أسفرت عن تحرير 20 محضر تموينى، وذلك طبقا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط و محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين.
 
وأضاف مدير تموين البدارى، أنه تم تسيير حملات مفاجئة على المخابز قبل وأثناء فترة العمل وتمكنت الحملات من ضبط 20 محضرا وتنوعت المحاضر ما بين نقص وزن، وعدم الالتزام بالمواصفات، عدم نظافة، وغيرها من المحاضر المتعلقة بالمخابز والتشغيل وحصة الدقيق.
 
 
 
 
 

 


اسيوط

تموين اسيوط

مركز البداري

اخبار المحافظات

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