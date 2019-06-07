تجهيز استراحات رؤساء لجان الثانوية بالإسماعيلية.. ومراوح ومبردات مياه بدمياط

يبدأ غدا السبت ماراثون الثانوية العامة، وأنهت كافة الإدارات التعليمية بالمحافظات، حصر أعداد الطلاب واللجان التى سيتم داخلها أداء الطلاب للامتحانات.

ففى الإسماعيلية، قال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019 غدا السبت 8 يونيو، بـ29 لجنة بمختلف قطاعات المحافظة، وتوابعها وتشمل 8259 طالبا وطالبة بقسميها العلمى والأدبى، وأنه تم الانتهاء من تجهيزات مقار اللجان، مؤكدًا حرص الجميع على بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مراجعة تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين، مشيرا إلى توفير خدمة الهواتف الأرضية للجان الثانوية العامة، لضمان سرعة تواصل رؤساء اللجان مع مديرى الإدارات التعليمية.

وأشار "قبيصى" إلى أنه وجه بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة ومنع الغش بكافة صوره والتصدى بكل حزم للغش، مشددا على وضع التعليمات الامتحانية فى أماكن واضحة باللجنة كذلك جدول الامتحان، ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين، وعدم السماح بدخول التليفون المحمول مع الطالب فى اللجنة الامتحانية أو لأعضاء لجنة الامتحان داخل اللجنة، وتنفيذ جميع التعليمات القانونية الخاصة بعملية الامتحانات.

وفى سياق آخر، سيؤدى 10336 طالبا بمحافظة دمياط غدا، امتحانى اللغة العربية، والتربية الدينية، من بينهم 10181 طالباً بالإضافة إلى 155 من طلاب المنازل والخدمات موزعين على 32 لجنة بمحافظة دمياط، بواقع 63 مدرسة من بينها 61 حكومى و2 خاصة، وتسلَّم مديرو ووكلاء لجان الامتحانات، أمس، مقرات المدارس لإدارة منظومة الامتحانات، المقرر أن تستمر حتى يوليو المقبل.

ومن جانبه أكد السيد أحمد سويلم وكيل التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية استعدت لإجراء امتحانات الثانوية العامة واستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين فى 25 استراحة على مستوى محافظة دمياط، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالثانوية العامة، وتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تليفزيونات وثلاجات، وبوتاجازات ومبردات مياه، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات، وفرش الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرها من المستلزمات.

وأضاف سويلم، أنه وجه مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة استقبال المراقبين والملاحظين، ليستعدوا للمشاركة فى امتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ غدا السبت الموافق 8 يونيو الجارى.