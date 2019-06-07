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تجميل حدائق حى وسط الإسكندرية لاستقبال جماهير بطولة كأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 م
تجميل حدائق حى وسط الإسكندرية لاستقبال جماهير بطولة كأس الأمم الأفريقية تجميل حدائق حى وسط الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصل حى وسط الإسكندرية، أعمال تجميل الحدائق العامة، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وفى إطار استعدادات استضافة كأس الأمم الأفريقية .

وتم استكمال أعمال تسوية ونظافة حديقة المثلث الكائن خلف مستشفى الرمد بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة بعناية اللواء جمال رشاد رئيس الجهاز، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع النخيل التالف وتقليم الأشجار ورى المسطحات الخضراء بحديقة الإسعاف بالتنسيق مع فرقة الأشجار بالحدائق المركزية بعناية العميد محمد عابدين مدير الحدائق المركزية، والمهندس طارق حسن مدير إدارة الحدائق بحى وسط. 

 

تجميل حدائق حى وسط الإسكندرية (2)
تجميل حدائق حى وسط الإسكندرية 

 

تجميل حدائق حى وسط الإسكندرية (1)
تجميل حدائق حى وسط الإسكندرية

كأس الامم الافريقية

الامم الافريقيه

حدائق الاسكندريه

حديقة المثلث

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