بولتون: إنفاق إيران على دعم الإرهاب يزيد من سوء اقتصادها

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الجمعة، إن إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي.

وأضاف بولتون - في تصريح وفقا لقناة ( العربية) الإخبارية - : يجب إنهاء حكم النظام الإيراني الإرهابي الذي دام 40 عاما.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق، بفرض عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفة أكبر شركة إيرانية قابضة وأكثرها ربحا، بسبب دعمها لشركة هندسية إيرانية تابعة للحرس الثوري.

العقوبات تطال 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" موجودة في إيران وخارجها، وهي تنتج 50 في المئة من صادرات إيران للبتروكيماويات.