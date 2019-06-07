بوتين: إزاحة "هواوى" من الأسواق حرب تقنية أولى فى العصر الحديث

كتب محمد جمال

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى الذى يشارك فيه الرئيس الصينى شي جين بينج، بمدينة سان بطرسبرج الروسية، أن محاولات إزاحة "هواوى" من الأسواق يعد الحرب التقنية الأولى فى العصر الحديث، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

واقترح بوتين خلال فعاليات المنتدى بوتين بتأسيس بنك دولى للمعلومات، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمى دخل مرحلة الحروب التجارية والنزعات الحمائية.

وأكد بوتين أن هناك داعين لإنشاء عالمين ينفصل كل منهم عن الأخر وتتسع الفجوة بينهم، موضحا أن الدولار أصبح وسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها.