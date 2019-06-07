بعد غرق قارب سياحى فى باكستان وآخر بنهر الدانوب.. تعرف على أبرز حوادث السفن

كتب وكالات

شهدت باكستان حادث مأساويا، اليوم بعد انقلاب قارب سياحى كان يقل 38 شخصا، عند سد "كوندال" الواقع فى إقليم "خيبر بختونخوا" بشمال غرب البلاد ، وتمكنت السلطات الباكستانية، من إنقاذ 35 شخصا كانوا على متن القارب السياحى وكذلم تم انتشال جثامين 3 أشخاص غرقوا جراء الحادث، ومنذ أيام أدى انقلاب قارب سياحى فى نهر الدانوب بالمجر إلى 15 قتيلا و13 مفقودا .

والشهر الماضى لقى 6 أشخاص حتفهم فى نهر السند عقب انقلاب مركبهم الذى كان يقل 12 شخصا بالقرب من حى "ماتيارى" الذى يقع بإقليم السند.





وفى ضوء ذلك، نستعرض فى الأسطر التالية أبرز حوادث العبارات والسفن المأساوية فى العالم.



- عبارة بنجلاديش



فى 17 مايو 2014، أعلنت الشرطة المحلية فى بنجلاديش، عن غرق عبارة تقل قرابة 200 شخص، فى نهر وسط البلاد، على بعد حوالى 30 كم جنوب العاصمة دكا، ولم ينج سوى 50 شخصًا، وقال قائد الشرطة المحلية، تفضل حسين، إن "العبارة كانت تقل عددًا من الركاب يفوق طاقتها، والنهر لم يكن هادئا".



انقاذ عددا من الركاب





- عبارة كورية جنوبية



فى 16 إبريل 2014، انقلبت عبارة كورية جنوبية فى البحر، أثناء رحلتها من إنتشون إلى جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، وكانت تحمل على متنها 475 راكبًا، أغلبهم طلاب المدرسة الثانوية بمدينة أنسان بالقرب من العاصمة سيول، مما تسبب فى مقتل 287 طالبًا.



غرق قارب فى المياه

-السفينة كوستا كونكورديا



وفى عام 2012، انقلبت السفينة "كوستا كونكورديا"، إثر اصطدامها بالصخور بجزيرة جيجاليو الإيطالية؛ ما تسبب بمقتل 32 شخصًا، وطالب المدعى العام بحبس ربان السفينة، لمدة 26 عامًا وثلاثة أشهر، حيث أنه ترك السفينة أثناء الغرق وفر هاربًا.



غرق قارب

- سفينة "سبايس آيسلاندر"



فى 9 سبتمبر 2011، غرقت السفينة "سبايس آيسلاندر" بين جزيرة أنجوجا وجزر بمبا بشرق أفريقيا، وقيل إنها كانت تقل أكثر من 800 راكب، و45 من أفراد الطاقم، أى أنها ما يتجاوز طاقتها بما يقرب من 150 فردًا، حيث كانت تستوعب 654 راكبًا بحد أقصى، وتبين لاحقًا أن السفينة كانت تحمل فعلًا 2470 شخصًا عندما غرقت.



غرق قارب

- سفينتى الصومال واليمن



فى 16 ديسمبر 2007، غرقت سفينتين لتهريب المهاجرين بين الصومال واليمن؛ ما أسفر عن مقتل وفقدان حوالى 200 شخص.





- عبارة "جاوا"



فى 30 ديسمبر 2006، فُقد أكثر من 500 شخص، إثر غرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.





- عاصفة عنيفة



وفى بنجلادش، إحدى أفقر دول آسيا، يوجد أكثر من 230 نهرًا وتعتبر السفن أبرز وسيلة نقل لاسيما فى جنوب وشمال شرق البلاد، وفى 20 سبتمبر 2006، تم فقد 500 من صيادى السمك والركاب، على متن 15 سفينة، إثر عاصفة عنيفة ضربت خليج البنغال والساحل الجنوبى لبنجلادش.





- سفينة كاريبي



فى 23 مارس 2006، غرقت سفينة قبالة سواحل كاريبى جنوب غرب الكاميرون، نتج عنها فقد 130 شخصًا، سُجلوا فى عداد المفقودين.

- سفينة جيبوتية

فى 6 أبريل 2006، غرقت سفينة عند مدخل مرفأ جيبوتي؛ ما أسفر عن 109 قتلى.





- العبارة جولا



فى 26 سبتمبر 2002، غرقت العبارة السنغالية «جولا» قبالة سواحل غامبيا؛ ما أدى إلى مقتل نحو 1863 شخصًا، ونجاة 64 شخصًا فقط.





- عبارة "ميجنا"



فى 3 مايو 2002، غرقت عبارة نقل ركاب، فى نهر ميجنا جنوب شرق مدينة دكا فى بنجلادش، ما أسفر عن مقتل 469 شخصا، بينهم 100 مفقود تم اعتبارهم فى عداد القتلى.





- اصطدام عبارة مع ناقلة نفط



فى عام 2002، شهدت الفيليبين أكبر كارثة بحرية واجهتها فى تاريخها، حينما اصطدمت عبارة ركاب مع ناقلة نفط فيكتور، أدى إلى غرق العبارة، وخلفت الكارثة حوالى 4500 غريق.