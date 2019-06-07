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برشلونة ومدريد تستحوذان على نصيب أوروبا من سياحة المؤتمرات فى 2018

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:00 ص
برشلونة ومدريد تستحوذان على نصيب أوروبا من سياحة المؤتمرات فى 2018 سياح- أرشيفية
كتبت- آمال رسلان

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تنظيم الفعاليات الدولية والإقليمية تحول فى السنوات الأخيرة إلى علم تتسابق الدول فى التفنن به لتحصل على نصيبها العادل من سياحة المؤتمرات، وفى عام 2018 تم تنظيم 12 ألف و 904 مؤتمر على مستوى العالم.

 

نجحت أسبانيا فى هذا النمط ببراعة بعد أن زاحمت المجال واثبتت دارتها، وارتبط اسمها بسياحة المؤتمرات حتى حلت برشلونه المدينة الأولى عالميا فى هذا النمط، يتخطى عدد سائحي برشلونة الـ40 مليون سنويا، سياحة المؤتمرات تشكل أكثر من 15% منها.

 

وحلت مدينتى برشلونة ومدريد ضمن قائمة العشر مدن الأكثر استحواذا على سياحة المؤتمرات فى 2018، حيث استضافت المدينتان 248 مؤتمر.

 

وجاء ترتيب القائمة وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية..

 

كالتالى:

 

1- برشلونة 195 مؤتمر حضرها 149 ألف شخص

2- باريس 190 مؤتمر حضرها 112 ألف شخص.

3- فيينا 190 مؤتمر حضرها 114 ألف شخص.

4- برلين 185 مؤتمر حضرها 98 ألف شخص.

5- لندن 177 مؤتمر حضرها 79 ألف شخص.

6- سنغافورة 160 مؤتمر حضرها 84 ألف شخص.

7- مدريد 153 مؤتمر حضرها 110 ألف شخص.

8- براغ 151 مؤتمر حضرها 67 ألف شخص.

9- ليشبونة 149 مؤتمر حضرها 77 ألف شخص.

10- سيول 142 مؤتمر حضرها 53 ألف شخص
 

 

 


سياحة المؤتمرات

اسبانيا

منظمة السياحة العالمية

برشلونة

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