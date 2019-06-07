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"بتشتغل فى أى محافظة؟".. 10 محافظات العاملين بها الأعلى أجرا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:00 ص
"بتشتغل فى أى محافظة؟".. 10 محافظات العاملين بها الأعلى أجرا.. اعرف التفاصيل موظفين _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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تفاوت الأجور بين العاملين على مستوى القطاع الواحد، يرجع لعدة أسباب، أولها نوع الوظيفة، ولكن، الأرقام التى رصدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن الاختلاف بين الأجور لا يأتى على مستوى الوظيفة فقط، بينما يتفاوت أيضاً من محافظة لأخرى، أى من الممكن أن يكون هناك مهنة واحدة ولكن من يعملها فى محافظة معينة يزيد دخله عن من يعملها فى محافظة أخرى.

وطبقا للبيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، ننشر أعلى 10 محافظات فى متوسط الأجور بها للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص، وكذلك أقل 10 محافظات، وذلك من واقع الأرقام الرسمية التى كشفت عنها أحدث النشرات السنوية لإحصاءات التوظف والأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص عن عام 2018.

أولا: أعلى 10 محافظات فى متوسطات الأجور الشهرية بها

- محافظة الإسماعيلية 6828 جنيه.

-محافظة الوادى الجديد 5768 جنيها.

- محافظة القاهرة، 5396 جنيها.

-محافظة أسيوط 5396 جنيها.

-محافظة المنيا 5224 جنيه.

-محافظة كفر الشيخ 4864 جنيها.

-محافظة الجيزة 4740 جنيها.

-محافظة شمال سيناء 4712 جنيه.

-محافظة السويس، 4640 جنيها.

-محافظة الدقهلية 4480 جنيها.

ثانيا: أقل 10 محافظات فى متوسطات الأجور الشهرية بها

- محافظة البحيرة 2092 جنيها.

-محافظة الفيوم 2308 جنيها.

-محافظة بورسعيد، 2460 جنيها.

-محافظة مطروح 2848 جنيها.

-محافظة القليوبية 2928 جنيه.

-محافظة بنى سويف 3004 جنيهات.

-محافظة المنوفية 3032 جنيها.

-محافظة جنوب سيناء 3120 جنيه.

-محافظة أسوان 3328 جنيه.

-محافظة قنا 3392 جنيها.


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