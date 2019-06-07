بالأرقام.. تعرف على أكبر 10 دول تستورد منتجات زراعية مصرية

كتب- عبد الحليم سالم

تتصدر السعودية دول العالم المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019.. تعرف على أبرز 10 دول تستورد المنتجات الزراعية المصرية.

1- السعودية، تستورد 471 ألف طن بقيمة 193 مليون دولار.

2- روسيا، تستورد 423 ألف طن بقيمة 190.4 مليون دولار.

3- تركيا، تستورد 223.4 ألف طن بقيمة 87 مليون دولار.

4- هولندا، تستورد 170.5 ألف طن بقيمة 73.7 مليون دولار.

5- الصين، تستورد 158.7 ألف طن بقيمة 76.8 مليون دولار.

6- الامارات، تستورد 140.8 ألف طن بقيمة 63.3 مليون دولار.

7- اليونان، تستورد 128.3 ألف طن بقيمة 46.7 مليون دولار.

8- بريطانيا، تستورد 128.5 ألف طن بقيمة 83.1 مليون دولار.

9- العراق، تستورد 122.1 ألف طن بقيمة 60 مليون دولار.

10- لبنان، تستورد 117.1 ألف طن بقيمة 43.5 مليون دولار.

