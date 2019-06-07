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بالأرقام.. تعرف على أكبر 10 دول تستورد منتجات زراعية مصرية

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 ص
بالأرقام.. تعرف على أكبر 10 دول تستورد منتجات زراعية مصرية صادرات زراعية- أرشيفية
كتب- عبد الحليم سالم

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تتصدر السعودية دول العالم المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019.. تعرف على أبرز 10 دول تستورد المنتجات الزراعية المصرية.

 

1- السعودية، تستورد 471 ألف طن بقيمة 193 مليون دولار.

2- روسيا، تستورد 423 ألف طن بقيمة 190.4 مليون دولار.

3- تركيا، تستورد 223.4 ألف طن بقيمة 87 مليون دولار.

4- هولندا، تستورد 170.5 ألف طن بقيمة 73.7 مليون دولار.

5- الصين، تستورد 158.7 ألف طن بقيمة 76.8 مليون دولار.

6- الامارات، تستورد 140.8 ألف طن بقيمة 63.3 مليون دولار.

7- اليونان، تستورد 128.3 ألف طن بقيمة 46.7  مليون دولار.

8- بريطانيا، تستورد 128.5 ألف طن بقيمة 83.1 مليون دولار.

9- العراق، تستورد 122.1 ألف طن بقيمة 60 مليون دولار.

10- لبنان، تستورد 117.1 ألف طن بقيمة 43.5 مليون دولار.
 

 

 

 


الصادرات الزراعية

صادرات مصر الزراعية

تصديرى الحاصلات الزراعية

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