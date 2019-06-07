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انفوجراف.. تعرف على الشروط المطلوبة للحصول على سيارة معاقين معفاة جمركيا

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:57 ص
انفوجراف.. تعرف على الشروط المطلوبة للحصول على سيارة معاقين معفاة جمركيا سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الخطوات، لاستخراج تراخيص سيارات المعاقين "ذوى الاحتياجات الخاصة" المعفاة من الجمارك، ومن تلك المستندات الواجب تقديمها للحصول على سيارة معفاة:

- أن يتم استيراد السيارة باسم الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاق".

 - وثيقة فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة طبيًا.

- شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35%، ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

- بطاقة رقم قومى سارية.

  - صورتان شخصيتان.

- أصل المؤهل الدراسى

-أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى.

-ألا تزيد قوة المحرك عن 4 سلندر وسعة المحرك عن 1600 CC.

-يحظر التصرف فى السيارة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها.

-تقديم صورة بطاقة رقم قومى سارية.

-قرار القومسيون العام للحالة الصحية للمتقدم وأحقيته فى الحصول وقيادة سيارة مجهزة.

-تقديم المؤهل الدراسى، نموذج الاختبار الشفوى، نموذج الاختبار العملى.

-إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم أو وحدة المرور مقدمة الخدمة، وألا يقل سنه عن 18 سنة.

 - المواطن المعاق حركيا إعاقة تمنعه من قيادة سيارة عادية.

- أن يتمتع المواطن بالجنسية المصرية حتى يستفيد من الخدمة.

 

 


استخراج رخص السيارات

سيارات المعاقين بالطرق

ادارة المرور

تراخيص سيارات ذوى الاحتياجات

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