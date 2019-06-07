انفوجراف.. تعرف على الشروط المطلوبة للحصول على سيارة معاقين معفاة جمركيا

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الخطوات، لاستخراج تراخيص سيارات المعاقين "ذوى الاحتياجات الخاصة" المعفاة من الجمارك، ومن تلك المستندات الواجب تقديمها للحصول على سيارة معفاة:

- أن يتم استيراد السيارة باسم الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاق".

- وثيقة فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة طبيًا.

- شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35%، ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

- بطاقة رقم قومى سارية.

- صورتان شخصيتان.

- أصل المؤهل الدراسى

-أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى.

-ألا تزيد قوة المحرك عن 4 سلندر وسعة المحرك عن 1600 CC.

-يحظر التصرف فى السيارة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها.

-تقديم صورة بطاقة رقم قومى سارية.

-قرار القومسيون العام للحالة الصحية للمتقدم وأحقيته فى الحصول وقيادة سيارة مجهزة.

-تقديم المؤهل الدراسى، نموذج الاختبار الشفوى، نموذج الاختبار العملى.

-إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم أو وحدة المرور مقدمة الخدمة، وألا يقل سنه عن 18 سنة.

- المواطن المعاق حركيا إعاقة تمنعه من قيادة سيارة عادية.

- أن يتمتع المواطن بالجنسية المصرية حتى يستفيد من الخدمة.