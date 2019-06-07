انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية عقب انتهاء احتفالات عيد الفطر

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت الدكتور أمل العسيلى مدير الطب البيطرى بالقليوبية، أن المديرية تبدأ حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمحافظة عقب انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك، على أن تنتهى نهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى أن المستهدف بالحملة فى المحافظة تحصين 176 ألف رأس ماشية ما بين جاموس وأبقار، و100 ألف رأس ماعز وخراف.

وأضافت "العسيلى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية تتابع أيضا أعمال الحملة القومية لمكافحة مرض الجلد العقدى والتى انطلقت بداية مايو الجارى حتى انتهاء الشهر ذاته، ويكون المستهدف منها 62% من الأبقار بالمحافظة، مشيرة إلى أن العام الجارى سيشهد استكمال رفع كفاءة نقاط الذبيح إلى جانب تطوير 8 مجازر بالمحافظة منها إحلال كلى وجزئى.

وأكدت، أن المديرية تكثف من الحملات الخاصة بالأسواق وشوادر بيع اللحوم والأسماك والمصنعات وذلك لحماية المواطنين من الوقوع فريسة لجشع التجار، إلى جانب ردع كل المخالفين.