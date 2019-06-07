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انتشال جثتى طالبين وجار البحث عن آخرى بعد غرقهما فى النيل بمركز البدارى

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:37 م
انتشال جثتى طالبين وجار البحث عن آخرى بعد غرقهما فى النيل بمركز البدارى انتشال غريق - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكنت شرطة الانقاذ النهرى بأسيوط، من انتشال جثتى طالبين لقيا مصرعهما غرقا بمركز البدارى أثناء الاستحمام بنهر النيل بقرية العقال البحرى وجار البحث عن آخر.
 
كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى يفيد  ورود بلاغ من أهالى قرية العقال البحرى بغرق 3 طلاب ابناء عمومته.
 
وبالانتقال  تبين غرق كلا من "رحيم .م. م" طالب ، و" محمد. ف. م  "، "  احمد .م. ح " بمنشاة العقال البحرى  بمنطقة تل زايد بقرية العقال البحرى بمركز البدارى  اثناء استحمامهم بنهر النيل ،و بالبحث عنهم تم العقور على الأول والثالث عند محطة مياه تل زايد بمركز البدارى وجار البحث عن الغريق الثالث.
 
 وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
 

اسيوط

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