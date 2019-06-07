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امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:30 ص
امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق غدًا السبت امتحانات الثانوية العامة 2019، "اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات والأرقام عن رحلة الامتحانات.
 
1ـ تبدأ السبت 8 يونيو وتنتهى 3 يوليو المقبل.
2ـ 685 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات.
3ـ تخصيص 1820 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
4ـ قرابة 14 ألف صندوق حديدى تم وضع الأسئلة فيها وتظريفها.
5ـ أكثر من 150 ألف عضو يشارك فى أعمال الامتحانات ما بين رئيس لجنة وملاحظ ومقدر درجات.
6ـ تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين وكشوف المناداة.
7ـ تشكيل فريق مكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة.
8ـ أكثر من 50 طالبا يؤدون الامتحانات فى المؤسسات العقابية والمستشفيات.
9ـ 4 نماذج للامتحانات متفقة فى الأسئلة ومختلفة فى الترتيب يتم توزيعها على الطلاب باللجان.
10ـ وضع خطة لتقدير وتصحيح كراسات البوكليت فى الكنترولات.

التربية والتعليم

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