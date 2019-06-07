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النيابة تأمر باستعجال التحريات فى اتهام 11 شخصًا بسرقة كابلات فى التجمع

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:39 م
النيابة تأمر باستعجال التحريات فى اتهام 11 شخصًا بسرقة كابلات فى التجمع حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، فى اتهام 11 شخصًا بالشروع فى سرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية فى منطقة التجمع.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية فى الواقعة.

وتم ضبط المتهمين، خلال متابعة قوة أمنية تابعة لقسم التجمع الخامس للحالة الأمنية فى الحى الأول، حيث تمكن رجال المباحث، من ضبط 11 شخصًا (3 منهم لديهم معلومات جنائية مسجلة) أثناء استقلالهم سيارة و"لودر" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم منشار حدّادى، وسلسلة حديد "جنزير"، و2 مفكّ حجّارى "أزمة"، وتوقفهم بجوار إحدى غرف "التليفونات" مع شروعهم فى سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بإسلوب القطع، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، وتضمنه محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، فقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

 

 


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