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النقل العام تطرح اشتراكا بـ75 جنيها لاستخدام جميع الخطوط خلال أمم أفريقيا

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:43 م
النقل العام تطرح اشتراكا بـ75 جنيها لاستخدام جميع الخطوط خلال أمم أفريقيا النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة عن إصدارها اشتراك جديد، بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تنطلق بمصر خلال أيام، حيث يتيح الاشتراك لحامله ركوب جميع خطوط الهيئة، خلال فترة البطولة.

 

وأكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن قيمة الاشتراك الجديد ستكون 75 جنيها، يستمر العمل به حتى انتهاء البطولة ويكون لحامله، وسيتم البدء فى بيعه عقب عيد الفطر.

 

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة خصصت خطوط جديدة لخدمة البطولة تربط كل ميادين العاصمة باستاد القاهرة واستادات إقامة المباريات وسيتم مضاعفة عدد السيارات على هذه الخطوط حسب الحاجة، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات خاصة بالبطولة.


هيئة النقل العام

بطولة افريقيا

خطوط النقل العام

خطوط البطولة

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