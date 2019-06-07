المكسيك تتحرك لاحتواء الهجرة غير الشرعية عبر حدودها

مكسيكو سيتى أ ش أ

أعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد، أن بلاده سترسل الحرس الوطنى إلى حدودها الجنوبية مع جواتيمالا، لاحتواء تدفق المهاجرين الذين أثاروا غضب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال إيبرارد - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - "هناك 6000 عنصر سيتم إرسالهم إلى هناك"، مضيفا أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءا من الأسبوع المقبل ما لم تفعل البلاد المزيد لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.