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المشير خليفة حفتر يتلقى دعوة رسمية لعقد قمة مع ترامب فى البيت الأبيض

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:23 م
المشير خليفة حفتر يتلقى دعوة رسمية لعقد قمة مع ترامب فى البيت الأبيض حفتر وترامب
وكالات الأنباء

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نقلت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية عن مصادر مطلعة أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ"الجيش الوطنى الليبى" تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة منتصف الشهر الجارى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وأفادت الوكالة الإيطالية بأن مصدرا مقربا من حفتر فضل عدم الكشف عن اسمه، أبلغها بأن هذه الزيارة التى من المتوقع "أن تكون فى الثامن عشر من يونيو ستبدأ بقمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والجنرال حفتر فى البيت الأبيض، بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو".

 

المصدر ذاته كشف أيضا جدول أعمال هذه "القمة المرتقبة" وأكد أنه سيتضمن بحث ملفات منها "مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة فى ليبيا، وتأمين النفط، وتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" الليبية جماعة إرهابية، إضافة إلى سبل دعم الاستقرار فى البلاد".

 

كما سيتطرق ترامب وحفتر إلى مواضع تتعلق بترتيب البيت الداخلى منها "توفير الظروف المناسبة فى ليبيا من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، تمهيدا للتصويت على دستور دائم للبلاد".

 

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا فى 19 أبريل الماضى مع حفتر الذى تشن قواته عملية عسكرية لاقتحام طرابلس منذ الرابع من أبريل.


ليبيا

حفتر

ترامب

البيت الأبيض

أمريكا

الجيش الليبى

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