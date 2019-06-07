"المرشدين السياحيين" تدرس زيادة معاشات أعضائها وفق إمكانيات النقابة

قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن النقابة تولى اهتمامًا خلال الفترة المقبلة لرفع معاشات الأعضاء المستحقين لها حسب الإمكانيات المتاحة لدى النقابة، والعمل على توفير موارد مالية لدعم ذلك البند، مشيرًا إلى استمرار متابعة ملف الضرائب والتأمينات الاجتماعية، لحل أى مشكلات تواجه أعضاء النقابة.

وأكد النحلة، فى تصريحات له، حق المرشدين السياحيين فى الحصول على الأجر اليومى كاملاً، والمُقدر بحد أدنى 700 جنيه عن اليوم الواحد، و400 جنيه عن نصف اليوم، نظرًا لما يقدمونه من مجهودات كبيرة فى دعم السياحة.

وأشار نقيب المرشدين السياحيين، إلى أن مجلس النقابة يرحب بالنقد البناء للصالح العام، وأنه على استعداد دائم لتلقى أى مقترحات، وإطلاع أى عضو بالجمعية العمومية على أى معلومات أو مستندات داخل النقابة، لتوضيح موضوع ما.