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المتهمان بسرقة أموال مدير شركة بالقبة: "خطفنا منه الحقيبة بعد خروجه من البنك"

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:00 ص
المتهمان بسرقة أموال مدير شركة بالقبة: "خطفنا منه الحقيبة بعد خروجه من البنك" حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية لرجال المباحث بعد القبض عليهما وبحوزتهما حقيبة يد، داخلها 80 ألف جنيه فى منطقة حدائق القبة. 

وقال المتهمان إنهما كونا تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك، بتتبعهم ورصد تحركاتهم وخطف الحقائب التى بيدهم.

وأقرالمتهمان بأن الحقيبة المضبوطة بحوزتهما ،سرقاها من مدير شركة استيراد وتصدير بأسلوب "التتبع والخطف" والفرار بالدراجة النارية المضبوطة، عقب قيامه بصرف المبلغ من أحد البنوك فى حدائق القبة .

ونجح رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، أثناء المرور بدائرة القسم فى  ضبط (شخصين أحدهما مطلوب حبسه فى 3 أحكام حبس جزئى بتهمتى الضرب وحيازة سلاح، اثناء استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها 80 ألف جنيه.

 وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من أحد رواد البنوك ، والذى باستدعائه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


حدائق القبة

حوادث حدائق القبة

اخبار الحوادث

سرقة رواد البنوك

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