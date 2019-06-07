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القوى العاملة تعلن تدريبا بمزايا 2800 جنيه شهريا بأحد شركات الأغذية

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:56 ص
القوى العاملة تعلن تدريبا بمزايا 2800 جنيه شهريا بأحد شركات الأغذية ورش تدريب شباب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تبدأ وزارة القوى العاملة، اعتبارا من بعد غد الأحد، حتى 23 يونيو الجارى ، فى قبول طلبات الراغبين فى التدريب من أجل التشغيل للشباب مجانا بأحد شركات الأغذية والمشروبات، بمزايا 2800 جنيه شهريا، فى إطار بروتوكول التعاون  المبرم بين الجانبين، لإعداد  الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة  للالتحاق بالمجال السياحى فى  خدمة المطاعم.
 
وأوضحت الوزارة أن الشركة  ستقوم بتعين من يجتاز الدورة التدريبية ومدتها أسبوعا فى فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنحهم راتبا شهريا قدره 1800 جنيه شاملا فترة التدريب  فضلا عن حافز متغير على الأداء قدره 500 جنيه، وبدل مواصلات يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه للمتدربين بمناطق التجمع وأكتوبر، و250 جنيها لمناطق المعادي ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.
 
وأشار "سعفان" إلى أنه يتم التدريب التطبيقى بمقار فروع التدريب التابعة للشركة، ويتم منح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح. 
 
وقال : إنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، أو فوق متوسط، أو عالي، وأن لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، مع تقديم صحيفة  حالة جنائبه حديثة " فيش وتشبيه"، بجانب شهادة صحية تفيد خلوه المتقدم من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب.
 

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