القبض على 3 عاطلين مطلوبين بقضايا مخدرات وسرقة في شبرا الخيمة

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية ، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم واحضارهم وتم ضبط كلا من"اسلام .ع .ع" 24 سنة،عاطل ومقيم منشية عبد المنعم رياض ، السابق اتهامه في عدد 4 قضايا "مخدرات ،جريمة أحداث " اخرهم القضية رقم 1526 لسنة 2014م جنايات قسم اول شبرا الخيمة ، و"مصطفى .ع. ع" 25 سنة،عاطل ،السابق اتهامه في عدد 7 قضايا " مخدرات "اخرهم القضية رقم 1859 لسنة 2016، جنايات قسم اول شبرا الخيمة،مخدرات ،المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 10505 لسنة 2019 جنح قسم اول شبرا الخيمة ، سرقة ،وتحرر عن ضبطهما المحضر رقم 3 أحوال القسم وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.