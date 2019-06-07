القبض على 3 عاطلين مطلوبين بقضايا مخدرات وسرقة في شبرا الخيمة

ألقت مباحث القليوبية ،القبض علي ثلاثة أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضاربقضايا متنوعة، تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية ، بقيام ضباط المديرية بحملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم واحضارهم وتم ضبط كلا من"اسلام .ع .ع" 24 سنة،عاطل ومقيم منشية عبد المنعم رياض ، السابق اتهامه في عدد 4 قضايا "مخدرات ،جريمة أحداث " اخرهم القضية رقم 1526 لسنة 2014م جنايات قسم اول شبرا الخيمة ، و"مصطفى .ع. ع" 25 سنة،عاطل ،السابق اتهامه في عدد 7 قضايا " مخدرات "اخرهم القضية رقم 1859 لسنة 2016، جنايات قسم اول شبرا الخيمة،مخدرات ،المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 10505 لسنة 2019 جنح قسم اول شبرا الخيمة ، سرقة ،وتحرر عن ضبطهما المحضر رقم 3 أحوال القسم وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
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