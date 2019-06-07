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الغدة الدرقية والذئبة الحمراء.. أهم أسباب تساقط الشعر

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:30 ص
الغدة الدرقية والذئبة الحمراء.. أهم أسباب تساقط الشعر العناية بالشعر - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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هل تعاني من تساقط الشعر؟..هل ترغب في الوصول لاهم الاسباب المؤدية لهذا الامر، لذا عليك التعرف على أهم الاسباب المؤدية لتساقط الشعر وفقا لموقع "healthline" الطبي.

وهناك العديد من الاسباب المؤدية للاصابة بتساقط الشعر، منها النفسية ومنها العضوية، لذا نجد أن بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية يتعرضون لتساقط في الشعر بنسبة كبيرة، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من الإحراج لدي الشخص المصاب بسبب كميات الشعر التي تتساقط.

وتعاني الكثير من النساء خلال فترة الحمل من مشكلة تساقط الشعر، وهذا الأمر يعد طبيعيا نتيجة لسحب جميع العناصر الغذائية من الجسم، وهذه العناصر التي تعمل علي تغذية الشعر والجسم كالحديد والكالسيوم.

ونجد أن الاشخاص الذي يعانون من الاجهاد والتوتر والقلق والإرهاق يتساقط شعرهم بشكل ملحوظ، وهذا الأمر نتيجة لزيادة إفراز هرمون الإجهاد بالجسم.

كما أن معظم المصابين بمرض الذئبة الحمراء يعانون من مشكلة تساقط الشعر،  فهذا المرض يعد من أمراض الخلل المناعي التي تتسبب في ضغف بالجسم.

وللحد من مشكلة تساقط الشعر عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، فيجب أن يكون غنيا بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من حديد وكالسيوم ومغنسيوم.

 


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