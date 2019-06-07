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العثور على جثة طافية على سطح المياه بالدقهلية فى ظروف غامضة

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:55 م
العثور على جثة طافية على سطح المياه بالدقهلية فى ظروف غامضة فريق الانقاذ - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثة طافية على سطح ترعة قرية أبو نبهان بمركز ميت غمر.
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية بالبحر الكبير.
 
على الفور، انتقل الرائد أحمد فريد، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنه لشخص يدعى ممدوح ع. ال. ال. 34 سنة مقيم شارع الجوهرى ببندر ميت غمر، و جارى فحص الجثمان بعد نقله لمشرحة احدى المستشفيات، لبيان أسباب الوفاة وأسباب تواجد الجثة فى هذا المكان.

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العثور على جثة

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