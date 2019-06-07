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العالم هذا الصباح.. مرشحة حزب العمال البريطانى تفوز فى انتخابات بيتربورو الفرعية.. وكيت ميدلتون تشاهد عرضا عسكريا فى لندن.. ومعلمو شيلى يتظاهرون احتجاجا على إجراءات الإصلاح التعليمى

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:00 ص
العالم هذا الصباح.. مرشحة حزب العمال البريطانى تفوز فى انتخابات بيتربورو الفرعية.. وكيت ميدلتون تشاهد عرضا عسكريا فى لندن.. ومعلمو شيلى يتظاهرون احتجاجا على إجراءات الإصلاح التعليمى ليزا فوربس
كتب - بيشوى رمزى

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شهد العالم هذا الصباح العديد من الأحداث العالمية، أبرزها فوز مرشحة حزب العمال البريطانى ليزا فوربس، فى انتخابات بيتربورو الفرعية على حساب منافسها مرشح حزب بريكست.

مرشحة حزب العمال البريطانى تفوز فى انتخابات بيتربورو الفرعية

 

تمكن حزب العمال البريطانى من الفوز بفارق ضئيل فى انتخابات بيتربورو الفرعية، حيث فازت مرشحته ليزا فوربس، على حساب مرشح حزب بريكست مارك جرين.

قالت السيدة فوربس إن فوزها كان "مهمًا" وأظهر أن الناس "رفضوا سياسة الانقسام".
 
وأضافت أن فوزها أظهر أن سياسات الأمل يمكن أن تفوز بغض النظر عن الصعاب، موضحة أن شعب بيتربورو وضعوا ثقتهم بها، وهى لن تخذلهم فى المقابل.
 
احتفالات أنصار حزب العمال
احتفالات أنصار حزب العمال
المرشحة الفائزة ليزا فوربس
المرشحة الفائزة ليزا فوربس
جانب من فرز الأصوات
جانب من فرز الأصوات
خطاب فوربس بعد الفوز
خطاب فوربس بعد الفوز
فوربس بعد إعلان فوزها
فوربس بعد إعلان فوزها
فوربس تصافح منافسها
فوربس تصافح منافسها
فوربس تلقى خطاب النصر (2)
ليزا فوربس
ليزا فوربس
مرشح حزب بريكست مارك جرين يلوح لأنصاره رغم الخسارة
مرشح حزب بريكست مارك جرين يلوح لأنصاره رغم الخسارة
نظرة الحسرة تهيمن على جرين
نظرة الحسرة تهيمن على جرين

كيت ميدلتون تشاهد عرضا عسكريا فى لندن

 

شهدت دوقة كاميريدج كيت ميدلتون عرضا عسكريا، فى وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقد حظيت الدوقة البريطانية، زوجة الأمير وليام، بتحية كبيرة من كبار الضباط المشاركين فى العرض العسكرى.

احتفال بالألعاب النارية
احتفال بالألعاب النارية
استعراض بالخيول
استعراض بالخيول
ألعاب نارية
ألعاب نارية
العرض العسكرى
العرض العسكرى
العرض
العرض
جانب من العرض العسكرى
جانب من العرض العسكرى
جانب من العرض فى لندن
جانب من العرض فى لندن
جانب من العرض
جانب من العرض
دوقة كامبريدج بصحبة أحد القيادات
دوقة كامبريدج بصحبة أحد القيادات
دوقة كامبريدج تشاهد عرض عسكرى بلندن
دوقة كامبريدج تشاهد عرض عسكرى بلندن
دوقة كامبريدج لحظة وصولها
دوقة كامبريدج لحظة وصولها
دوقة كامبريدج وسط القيادات العسكرية
دوقة كامبريدج وسط القيادات العسكرية
دوقة كامبريدج
دوقة كامبريدج
قوات بريطانية تشارك فى العرض العسكرى
قوات بريطانية تشارك فى العرض العسكرى
قوات بريطانية مشاركة فى العرض
قوات بريطانية مشاركة فى العرض
قيادات فى استقبال دوقة كامبريدج
قيادات فى استقبال دوقة كامبريدج
كيت أثناء دخولها لمتابعة العرض
كيت أثناء دخولها لمتابعة العرض
كيت بصحبة احد القيادات العسكرية
كيت بصحبة احد القيادات العسكرية
كيت بعد وصولها لمقر العرض العسكرى
كيت بعد وصولها لمقر العرض العسكرى
كيت تتابع العرض العسكرى
كيت تتابع العرض العسكرى
كيت تصافح أحد القيادات العسكرية
كيت تصافح أحد القيادات العسكرية
كيت لدى نزولها من سيارتها
كيت لدى نزولها من سيارتها
كيت ميدلتون بين قيادات عسكرية
كيت ميدلتون بين قيادات عسكرية
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

معلمو شيلى يتظاهرون احتجاجا على إجراءات الإصلاح التعليمى

 

شهدت شيلى مظاهرات حاشدة، فى إطار الإضراب الذى ينظمه المعلمون منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة.

ودخل المعلمون فى شيلى فى إضراب عام منذ أسبوعين اعتراضا على إجراءات الإصلاح التعليمى فى الفترة الحالية بتشيلى.

الشرطة تحيط بالمتظاهرين
الشرطة تحيط بالمتظاهرين
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
راهبات تشاركن فى المظاهرة
راهبات تشاركن فى المظاهرة
عدد من المتظاهرين
عدد من المتظاهرين
متظاهرو تشيلى
متظاهرو تشيلى
متظاهرون
متظاهرون
مسيرة احتجاجية بتشيلى
مسيرة احتجاجية بتشيلى
مظاهرات حاشدة فى تشيلى
مظاهرات حاشدة فى تشيلى
معلمون يرتدون الأقنعة فى مسيرتهم الاحتجاجية
معلمون يرتدون الأقنعة فى مسيرتهم الاحتجاجية

 


العالم هذا الصباح

حزب العمال البريطانى

شيلى

ليزا فوربس

حزب بريكست

كيت ميدلتون

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