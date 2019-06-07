سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 09:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الطقس فى الخليج.. ارتفاع حاد فى درجات الحرارة والبحرين 42 والكويت 48 درجة

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:27 ص
الطقس فى الخليج.. ارتفاع حاد فى درجات الحرارة والبحرين 42 والكويت 48 درجة ارتفاع الحرارة - ارشيفية
كتب - بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الجمعة، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع توقعات بسقوط أمطار فى بعض المناطق.

وإليكم التفاصيل...

السعودية 

تشهد المملكة العربية السعودية طقسا حارا وخاصة فى شمال وغرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، في غرب المملكة تكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة. وتهطل زخات رعدية من الامطار في جنوب غرب وشمال غرب المملكة تكون خفيفة في مجملها. 

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

البحرين

تشهد مملكة البحرين ارتفاعا فى درجات الحرارة، مع زيادة ملحوظة فى نسبة الرطوبة. وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، وأن درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، أما الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 22%.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، ستكون 48 درجة مئوية، وأن الطقس نهارًا، شديد الحرارة.


الخليج

الطقس فى الخليج

السعودية

الإمارات

الكويت

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطقس فى الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى الكويت

الخميس، 06 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والإمارات وارتفاع الحرارة بالبحرين

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج .. أمطار رعدية فى السعودية ورياح نشطة فى الكويت والبحرين

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44

الأحد، 02 يونيو 2019 08:00 ص

الطقس فى الخليج.. استمرار الموجة الحارة فى معظم دول المنطقة

الجمعة، 31 مايو 2019 08:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة