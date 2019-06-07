الطقس فى الخليج.. ارتفاع حاد فى درجات الحرارة والبحرين 42 والكويت 48 درجة

كتب - بيشوى رمزى

تشهد بعض دول الخليج، اليوم الجمعة، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع توقعات بسقوط أمطار فى بعض المناطق.

وإليكم التفاصيل...

السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية طقسا حارا وخاصة فى شمال وغرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، في غرب المملكة تكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة. وتهطل زخات رعدية من الامطار في جنوب غرب وشمال غرب المملكة تكون خفيفة في مجملها.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الشرقية والجنوبية تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.

البحرين

تشهد مملكة البحرين ارتفاعا فى درجات الحرارة، مع زيادة ملحوظة فى نسبة الرطوبة. وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، وأن درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، أما الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 22%.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبر موقعها، إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، ستكون 48 درجة مئوية، وأن الطقس نهارًا، شديد الحرارة.