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الصين تتسلم 94 مشتبها بهم بالاحتيال فى مجال الاتصالات من إسبانيا

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:21 ص
الصين تتسلم 94 مشتبها بهم بالاحتيال فى مجال الاتصالات من إسبانيا هاكرز _ صورة أرشيفية
بكين /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، تسلمها 94 مشتبها بهم فى قضايا احتيال فى مجال الاتصالات من إسبانيا.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، أن المشتبه بهم وصلوا صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة (بكين) قادمين من إسبانيا .. مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يُسلم فيها مشتبه بهم فى قضايا الاحتيال فى مجال الاتصالات من أوروبا إلى الصين.

وأضافت الوزارة أن الـ 94 شخصا من تايوان، وكانوا ضمن مشتبه بهم محتجزين لدى إسبانيا، فى عملية مشتركة مدتها ثلاث سنوات ضد الاحتيال عبر الحدود فى مجال الاتصالات.

 


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