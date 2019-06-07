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الصين تؤكد أهمية دعم مجلس الأمن لأداء واجباته وفق ميثاق الأمم المتحدة

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:16 ص
الصين تؤكد أهمية دعم مجلس الأمن لأداء واجباته وفق ميثاق الأمم المتحدة الرئيس الصينى
بكين /أ ش أ/

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أكدت الصين أهمية تحسين أساليب عمل مجلس الأمن لتعزيز سلطة المجلس وفعاليته، حتى يستطيع أداء واجباته المكلف بها وفق ميثاق الأمم المتحدة على نحو أفضل.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" - فى كلمة خلال مناقشة مفتوحة بمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- إن "المجلس يتحمل واجبا مقدسا يتعين عليه أداؤه، يتمثل فى الحفاظ على السلام والأمن، وإن تحسين أساليب عمل المجلس وكفاءته مسؤولية مشتركة بين كافة أعضاء المجلس".

وأضاف تاو أنه ينبغى على المجلس لأداء هذه الواجبات أن يركز على الأولويات، وأن يؤدى واجباته بما يتفق مع التفويضات الممنوحة له، مشيرا إلى أن هذا يتطلب من المجلس أن يركز على القضايا الرئيسية الملحة بدرجة كبيرة، والتى تهدد السلم والأمن الدوليين، بدلا من التدخل فى أى وضع داخلى لا يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين."

وتابع: "لاحظنا فى السنوات الأخيرة توسع نطاق الأمور التى يعالجها مجلس الأمن، حتى أن بعضها تجاوز التفويضات الممنوحة له. يجب على المجلس أن يأخذ الشواغل التى أعربت عنها الدول الأعضاء فى هذا الشأن على محمل الجد."

وحث "تاو" المجلس على أن يكافح من أجل التوصل إلى توافق واسع عبر مشاورات كاملة، مع تعزيز التواصل والتعاون لاستيعاب شواغل كافة الأطراف بشكل كامل، واتخاذ القرارات عبر توافق الآراء إلى أقصى حد ممكن.

وأشار المبعوث الصينى إلى أنه يجب إحباط أى محاولات لتمرير نص مشروع قرار بشكل تعسفى فى ظل وجود خلافات حادة بشأنه، وذلك من أجل دعم سلطة وفعالية أعمال المجلس.

ولفت إلى أن الصين تدعم زيادة فرص التفاعل مع أعضاء المجلس المنتخبين الجدد غير الدائمين بما يعمل على تيسير أداء واجباتهم، وأن تخصيص صياغة النصوص يجب أن يسير وفق مبدأ المساواة، حتى تتاح الفرصة لكل دولة من الدول الأعضاء فى المساهمة بجهودها الرامية إلى تسوية القضايا الساخنة.

 


الصين

أخبار الصين

مجلس الأمن

ميثاق الأمم المتحدة

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