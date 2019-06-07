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الصندوق العالمى للطبيعة: فرنسا أكثر دول المتوسط انتاجا لنفايات البلاستيك

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:35 م
الصندوق العالمى للطبيعة: فرنسا أكثر دول المتوسط انتاجا لنفايات البلاستيك مخلفات بلاستيك
كتب: أحمد علوى

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أصدر الصندوق العالمى للطبيعة اليوم الجمعة تقريرا أظهر أن فرنسا هى أكثر دول البحر الأبيض المتوسط إنتاجا لنفايات البلاستيك، فتصب فيه أكثر من 10 آلاف طن.
 
أنتجت فرنسا 4.5 ملايين طن من النفايات البلاستيكية عام 2016، رميت 10 آلاف منها فى مياه المتوسط وهو بحر شبه مغلق، متصدرة بذلك قائمة الدول الملوثة فى المنطقة حسب تقرير صدر الجمعة عن الصندوق العالمى للطبيعة.
 
وتعادل 4.5 ملايين طن من النفايات 66.6 كيلوجراما للشخص الواحد، وقد جمع 98 بالمئة من إجمالى هذه النفايات (4.4 ملايين طن) لكن أعيد تدوير 22 بالمئة فقط منها.
 
وتسفر نسبة 2 بالمئة المتبقية من النفايات البلاستيكية عن "تسرب 80 ألف طن من البلاستيك إلى الطبيعة" منها 11200 طن "تدخل مياه البحر الأبيض المتوسط"، وفق حسابات المنظمة غير الحكومية التى أصدرت تقريرها عشية اليوم العالمى للمحيطات.
 
وأوضح الصندوق العالمى للطبيعة أن 9 بالمئة من هذا التلوث ناتج عن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والنقل البحرى، متابعا أن "صناديق السلطعون وشباك البحر المخصصة لصيد المحار والحاويات، هى من بين المخلفات التى عثر عليها".
 
تحمل الأنهار 12 بالمئة من النفايات البلاستيكية الموجودة فى البحر وتمثل النشاطات الساحلية معظم التلوث، أى 79 بالمئة (8800 طن)، فى البحر المتوسط من الجانب الفرنسى، "خصوصا بسبب سوء إدارة النفايات والتلوث الناتج عن السياحة والنشاطات الترفيهية."
 
وحث الصندوق العالمى للطبيعة فرنسا على اتخاذ تدابير أكثر تشددا فيما يخص إنتاج البلاستيك واستعماله.

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الصندوق العالمى للطبيعة

اللتلوث فى فرنسا

اخبار العالم

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