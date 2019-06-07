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الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3 آلاف معتمر عقب أدائهم المناسك

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:51 م
الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3 آلاف معتمر عقب أدائهم المناسك معتمرين بمطار القاهرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 3 آلاف معتمر،  على متن 15 رحلة جوية، قادمة من الأراضى المقدسة، عقب أدائهم مناسك العمرة.
 
ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات، وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم فى سهولة ويسر، وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلى توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.
 
وشهدت الصالة الموسمية بالمطار، كثافة تشغيلية عالية خلال الأيام الماضية، لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك، ومثلهم قادمون من السعودية، على الجسر الجوى الذى نظمته شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر .
 
 

الأرضي المقدسة

مناسك العمرة

مطار القاهرة

عمرة

معتمرين

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