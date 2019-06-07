السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى مصر الجديدة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.