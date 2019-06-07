السيطرة على حريق بمنزل وحوشين دون خسائر بالأرواح بدار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية الجلايلة دائرة مركز دار السلام، جنوب شرقى محافظة سوهاج، بسبب ماس كهربائى دون حدوث خسائر بشرية.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بمنزل وأمتد لحوشين متجاورين وتمت السيطرة عليه بمعرفة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب الحريق بمنزل مسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "محمد ا ع أ" 37 سنة عامل، وتطايرت النيران لحوشين مجاوريين بسبب شدة الرياح ملك "محمد ع أ ق" 79 سنة مزارع و"أشرف ا ع أ" 23 سنة، حاصل على ليسانس آداب، تم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بمنزل الأول.

كما أضافوا بنفوق عدد من رؤوس الأغنام والطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والتبن ونفوا الشبهة الجنائية.