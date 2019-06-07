السيطرة على حريق بمحل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم – رباب الجالى

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق بمحل بشارع الجامع بمنطقة الحادقة، بمدينة الفيوم، دون إصابات أو وفيات، وتسبب فى خسائر مالية قيمتها 80 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة أول الفيوم، بنشوب حريق بمحل بشارع الجامع بمنطقة الحادقة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتبين نشوب الحريق بمحل بقالة على مساحة 25 مترا بالطابق الأرضى مستأجر للمواطن "رمضان.أ.س" (42 سنة)، وأسفر الحريق عن احتراق 6 ثلاجات وملكينة كروت ذكية ومواد غذائية.

وأرجع مستأجر المحل، نشوب الحريق لحدوث ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية داخل المحل، وقدر قيمة التلفيات بنحو 80 ألف جنيه، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4030 لسنة 2019م إدارى قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.