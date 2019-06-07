سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 04:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بمحل فى الفيوم دون إصابات

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:46 م
السيطرة على حريق بمحل فى الفيوم دون إصابات سيارة مطافئ - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق بمحل بشارع الجامع بمنطقة الحادقة، بمدينة الفيوم، دون إصابات أو وفيات، وتسبب فى خسائر مالية قيمتها 80 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة أول الفيوم، بنشوب حريق بمحل بشارع الجامع بمنطقة الحادقة.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتبين نشوب الحريق بمحل بقالة على مساحة 25 مترا بالطابق الأرضى مستأجر للمواطن "رمضان.أ.س" (42 سنة)، وأسفر الحريق عن احتراق 6 ثلاجات وملكينة كروت ذكية ومواد غذائية.

 

وأرجع مستأجر المحل، نشوب الحريق لحدوث ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية داخل المحل، وقدر قيمة التلفيات بنحو 80 ألف جنيه، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى نشوب الحريق.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4030 لسنة 2019م إدارى قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.


الفيوم

الحماية المدنية بالفيوم

مديرية امن الفيوم

مكافحة الحرائق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق بمنزل وحوشين دون خسائر بالأرواح بدار السلام سوهاج

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:14 م

السيطرة على حريق بجرن قمح بالفيوم

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:59 ص

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:55 ص

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:36 ص

السيطرة على حريق هائل شب داخل مصنع بلاستيك فى الدقهلية

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:49 ص

حريق يلتهم محتويات منزل بالغربية

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة