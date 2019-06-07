السيطرة على حريق بجرن قمح بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق ضخم شب بجرن قمح بعزبة تادروس بمركز إطسا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بنشوب حريق بجرن قمح بعزبة تادروس بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بجرن على مساحة 6 قيراط ملك "عبد العظيم أ ع" 65 سنة بالمعاش، ومخزن به محصول 9 أفدنة، وإحترق بالكامل وقدرت الخسائر ب150 ألف جنيه.

وبسؤال صاحب المخزن والجرن إتهم كلا من "عبد الكريم ع" 42 سنة فلاح، و"عبد التواب ع" 35 سنة فلاح، ويقينا بذات الناحية، أنهما وراء إرتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهما على تجارة المواشى.

وبضبط المتهمين أنكروا ما نسب إليهم وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4005 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة إطسا وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

