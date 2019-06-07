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السياحة: 35 ألف غرفة فندقية بالقاهرة جاهزة لاستضافة جماهير "الكان"

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:00 ص
السياحة: 35 ألف غرفة فندقية بالقاهرة جاهزة لاستضافة جماهير "الكان" فنادق سياحية - أرشيفية
كتبت- آمال رسلان

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بعد خطة عمل دامت لأكثر من ثلاثة أشهر أنهت وزارة السياحة من خلال قطاع الرقابة على الفنادق بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، استعدادات الفنادق لبطولة الأمم الإفريقية والتى تستضيفها مصر قبل نهاية الشهر الجارى، خاصة فى المدن المستهدفة فى مقدمتها القاهرة والإسكندرية والسويس الإسماعيلية.

 

وجاءت القاهرة فى مقدمة المدن المستهدفة والتى ستشهد الكثافة العددية حيث سيقام بها أغلب المباريات، بالإضافة إلى أن وقت البطولة يتزامن مع موسم السياحة العربية التى تنتعش فى تلك الفترة، حيث أكدت وزارة السياحة غن القاهرة بها 35 ألف غرفة فندقية، منها 20 ألف غرفة لمستويات الأربعة وخمس نجوم، على أهبة الأستعداد.

 

وقال عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق لـ"اليوم السابع"، إن القطاع بدأ المتابعة منذ ثلاثة أشهر تقريبا وكان هناك بعض الملاحظات تم إبلاغ كل فندق بها على حدة، وطالبنا منهم التحرك سريعا للانتهاء من كافة الاستعدادات، لافتا إلى أن المتابعة ظلت مستمرة حتى الانتهاء من كل الاجراءات.

 

ولفت العاصى إلى أن جميع الفنادق ستكون مستعدة بشكل كامل للبطولة فى غضون 20 يوما، لافتا إلى أن العين السخنة ستكون ضمن الفنادق المستهدفة حيث سيتم استغلالها لقربها من السويس، فى حين تمتلك الاسكندرية أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية وفى حال الاحتياج لعدد أكبر سيتم الاستعانة بالساحل الشمالى حيث هناك 3 ألاف غرفة فندقية أخرى.

 

يذكر أن وزارة السياحة أحد الرعاة الرسميين للبطولة، حيث ستستغل بطولة الأمم الافريقية فى الترويج السياحى لمصر، عن طريق بث فيديوهات فى الملاعب واستخدام صور نجوم كرة القدم فى المقاصد السياحية.

 


بطولة افريقيا

بطولة الامم الافريقية

وزارة السياحة

الفنادق

فنادق القاهرة

الترويج السياحى

اخبار الاقتصاد

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