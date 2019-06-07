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السعودية: أكثر من 7.3 مليون معتمر أدوا العمرة الموسم الحالى

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:39 م
السعودية: أكثر من 7.3 مليون معتمر أدوا العمرة الموسم الحالى مكة المكرمة
أ ش أ

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ذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى سجلت إصدار 7,626,161 تأشيرة حتى تاريخ 3 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,307,356 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 901,933 معتمرًا، منهم 533,538 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 368,395 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,405,423 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالي، الذى يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين فى شركات ومؤسسات العمرة 10,946 موظفاً، منهم 9,074 من الذكور، و 1,872 من الإناث.

 

ووفد المعتمرون إلى المملكة عبر ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,470,368 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 703,478 معتمرًا، وسجل وصول 133,510 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

 


أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,626,080، تليها إندونيسيا 950,748، بعدها الهند 645,256، ثم مصر 538,940، والجزائر خامسا 365,599 معتمرًا. وتأتى بعدها كل من: اليمن 337,812، تركيا 310,845، ماليزيا 277,224، العراق 271,290، السودان 214,270.
ويهدف المؤشر الأسبوعى إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.


الحج والعمرة

السعودية

أخبار السعودية

مؤشر العمرة

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