سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 01:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: وسائل التواصل الاجتماعى سهلت انتشار التطرف والإرهاب

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:03 م
الرئيس اللبنانى: وسائل التواصل الاجتماعى سهلت انتشار التطرف والإرهاب ميشال عون الرئيس اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن التطرف السائد حاليا فى العالم يولد الإرهاب وأصبح بمثابة "عدوى فكرية".. مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى سهلت انتشارها، فأشعلت الحروب الداخلية والحروب المضادة فى محاولة للقضاء عليها .

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس اللبنانى (مؤتمر الطاقة الاغترابية) فى دورته السادسة والذى تنظمه وزارة الخارجية اللبنانية، بهدف ربط المغتربين اللبنانيين بوطنهم، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من المغتربين وتكريمهم .

وقال عون: "الفكر لا يُحارَب إلا بالفكر؛ فالسلاح يقتل إنسانا، يدمر منزلا، يمحو مدنا، ولكنه لا يغير فكرة ، بل على العكس يرسخها ويزيدها تطرفا وتعصبا".. مشيرا إلى أن لبنان بإمكانه أن يقدم النموذج للعالم ، خصوصا بعد التجارب السابقة التى عاشها وعلمته كيف يعيش تعدديته، وأن الاختلاف حق، والحوار وحده هو طريق الخلاص والسلام.

وأشار إلى أن لبنان يكافح حاليا للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، غير أنه "يسلك درب التعافي".. مؤكدا أن كل جهد من المغتربين اللبنانيين فى هذا الصدد، من شأنه أن يساعد على المضى قدما فى طريق التعافى الاقتصادي.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن لبنان بإمكانه أن يكتفى بطاقات أبنائه المغتربين، خاصة فى مجال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدلا من انتظار الدعم الخارجي.

وأشار إلى أن اللبنانيين المغتربين هم أولى بأن يكونوا شركاء الدولة فى مشروعات إنشاء محطات الكهرباء ومصانع تدوير النفايات والسكك الحديدية والموانىء البحرية والمشاريع الاستثمارية الضخمة .

وقال إن المؤتمر ينعقد فى ظل جهود لإقرار موازنة عامة صعبة، ومن شأنه أن يسهم إيجابا بنمو الاقتصاد وتفعيل التبادل التجارى بين لبنان والدول التى يقطنها المغتربون، بزيادة الصادرات اللبنانية إليها، وتشجيع الشركات الناشئة، ومشاريع إعادة إعمار سوريا والمشرق .

وشدد باسيل على أن لبنان لن يقبل بأن يتحول إلى وطن بديل للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ، مؤكدا أنه لن يحل فى لبنان إلا ابن اللبنانى المغترب بوصفه "صاحب الحق الأول فى وطنه الأول".

 


الرئيس اللبنانى

لبنان

أخبار لبنان

وسائل التواصل الاجتماعى

انتشار التطرف والإرهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

صور.. الجمهور يتكدس على "كازابلانكا" ويتسابق لالتقاط الصور مع أمير كرارة

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

اعترافات عصابة الترامادول ببنها: "اتمسكنا بـ1170 قرص.. وكنا هنتوب بعد العيد"

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة