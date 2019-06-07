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الرئيس التونسى: انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن يؤكد أهميتها

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:00 م
الرئيس التونسى: انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن يؤكد أهميتها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بنسبة تصويت مشرفة قاربت الإجماع، يؤكد أهميتها على الساحتين الاقليمية والدولية.

 

وقال السبسى، فى رسالة شكر بعث بها إلى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، "تابعت بكلّ اهتمام واعتزاز انتخاب تونس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021، بنسبة تصويت مشرّفة للغاية قاربت الإجماع".

 

وأشار إلى أن اضطلاع تونس بهذه المسؤولية الهامة للمرّة الرابعة في تاريخها، يؤهلها لمواصلة الإسهام في خدمة السلم والأمن الدوليين وفق أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وعلى أساس ثوابت سياستها الخارجية.

 

وأضاف أن هذا الانتخاب يؤكد ما تحظى به من ثقة واحترام لدى المجموعة الدولية، كما يؤكد استعادة تونس للمكانة التي هي بها جديرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما مكنها من أن تحتضن بكل نجاح الدورة الثلاثين للقمة العربية فى مارس الماضي، وهو أيضا ما جعل المجموعة الفرنكوفونية تختارها لاحتضان قمّتها لسنة 2020 للمرّة الأولى في تاريخ تونس والتي ستتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

 

وقال السبسى إنّ هذه النجاحات الدبلوماسية تقدم الدليل مرة أخرى على السمعة الطيبة التي تحظى بها تونس في محيطها الإقليمي ومكانتها المتميزة لدى شركائها، وهي تشكل اعترافا بدور دبلوماسيتها النشيط والفاعل في تكريس قيم السلم والعدل والحرية والتعاون والتضامن.

 

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم الجمعة تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بأغلبية (191 صوتا)، حيث كانت تونس أحد الدول الست المترشحة لشغل خمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2020 -2021.

 

 


تونس

الرئيس التونسى

الباجى قايد السبسى

الباجى السبسى

السبسى

الامم المتحدة

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