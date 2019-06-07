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الرئاسة السورية: كنا ندعم حماس على اعتبار أنهم مقاومة لكن الإخونجى هو إخونجى فى أى مكان

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:47 م
الرئاسة السورية: كنا ندعم حماس على اعتبار أنهم مقاومة لكن الإخونجى هو إخونجى فى أى مكان بشار الأسد
كتب محمد تهامى زكى

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أعاد الحساب الرسمى للرئاسة السورية عبر تويتر، تصريحات للرئيس السورى بشار الأسد، بشأن دعم حركة حماس ، بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا عن عودة العلاقات بين الحكومة السورية وحركة حماس بوساطة إيرانية.

ونشر الحساب صورة للرئيس السورى متبوعة بتصريحات تعود لعام 2016، للتأكيد على عدم دعم حماس، قائلا: "كنا ندعم حماس ليس لأنهم إخوان، كنا ندعمهم على اعتبار أنهم مقاومة، وثبت فى المحصلة أن الإخونجى هو إخونجى فى أى مكان يضع نفسه فيه".

الرئاسة السورية عبر تويتر
الرئاسة السورية عبر تويتر

وقال المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أى علاقات مع حركة حماس، مضيفا إن موقف سوريا من هذا الموضوع موقف مبدئى بنى فى السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل، إلا أنه تبين لاحقا أن الدم الإخوانى هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين فى سوريا وسارت فى المخطط نفسه الذى أرادته إسرائيل.

وتابع المصدر، وعليه فإن كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سورية من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال.


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دعم حركة حماس

جماعة الاخوان

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