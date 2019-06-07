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الجيش اللبنانى يحيل إرهابيا من تنظيم داعش إلى القضاء العسكرى

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:40 م
الجيش اللبنانى يحيل إرهابيا من تنظيم داعش إلى القضاء العسكرى الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أحال جهاز مخابرات الجيش اللبناني، إرهابيا يحمل الجنسية السورية، إلى سلطات التحقيق المختصة بالقضاء العسكري، بعدما تبين انضمامه إلى مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، وقيامه بتجنيد الشباب في التنظيم وحثهم على تنفيذ عمليات انتحارية.

 

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني ، في بيان مساء اليوم ، أن الإرهابي السوري عمر عبد الله العتر سبق له الانضمام إلى تنظيمات إرهابية كانت موجودة في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك الهرمل (شمالي شرق لبنان) خلال عام 2014 ، والتي خاضت ضدها القوات المسلحة معارك ضارية.

 

وأشارت إلى أنه تبين ارتباط المتهم بمجموعة "أشبال الخلافة" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي عملت في تلك الفترة على استقطاب الشبان من خلال الاجتماعات التحريضية والخطب التي تمحور موضوعها حول تكفير الجيش اللبناني والتحريض ضده.

 

وأضافت أن المتهم كان يقوم بتشجيع الشبان على القيام بعمليات انتحارية لصالح تنظيم داعش ، وأبدى استعداده للقيام بعملية من هذا النوع.

 


الجيش اللبنانى

لبنان

سوريا

الارهاب

القضاء العسكرى

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