سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 يونيو 2019 05:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يتصدى لهجوم المسلحين على ريف حماة الشمالى

الجمعة، 07 يونيو 2019 05:10 ص
الجيش السورى يتصدى لهجوم المسلحين على ريف حماة الشمالى الجيش السورى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن وحدات من الجيش السورى صدت هجمات شنها المسلحون على مدن وبلدات فى ريف حماة الشمالى استخدمت فيها قذائف صاروخية.

وذكرت "سانا" أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة ومحيطها والمنضوية تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" اعتدت مساء الخميس بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين وممتلكاتهم فى مدينة محردة وبلدتى الجبين وتل ملح بالريف الشمالى لحماة المتاخم لمحافظة إدلب الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأشارت "سانا" إلى أن الاعتداءات الإرهابية ألحقت أضرارا مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية دون التسبب بوقوع إصابات بين المدنيين.

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش السورى العاملة فى ريف حماة الشمالى ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت فى صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن اعتداءات المسلحين طالت أيضا بلدة حيالين فى الريف الشمالى الغربى لحماة، مضيفة أن وحدات من الجيش تصدت لهجمات التنظيمات الإرهابية على محاور تل ملح والجبين والحماميات بريف حماة.

 

سوريا

الجيش السورى

ريف حماة الشمالى

جبهة النصرة

أخبار العرب

عرب وعالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن رحلة الاختبارات

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

أعياد ومواسم متبقية فى عام 2019.. اعرفها باليوم والتاريخ

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

إحباط محاولة عناصر إرهابية إطلاق نار على أحد كمائن شمال سيناء

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بحب الناس

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تضغط على نفسك

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تقضى وقتًا ممتعًا فى الإجازة

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

ربنا يدينا ربع هدوئكم.. شوف ردود أفعال سائقات الترام بعد الاصطدام بسيارات

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

رقص وألعاب نارية.. أجواء عيد الفطر المبارك فى مدينة دبى "صور"

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

فيديو.. سطو مسلح على محل ذهب فى "عز الظهر" بباريس

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

نافاس حارس ريال مدريد وأسرته يزورون المتحف المصري

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

فيديو.. شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

ريال مدريد يحسم صفقة ضم هازارد من تشيلسي مقابل 130 مليون إسترليني

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة