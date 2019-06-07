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الجيش الأفغانى يستعيد السيطرة على مقاطعة "خواجه عمرى" بإقليم غزنى من طالبان

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:50 ص
الجيش الأفغانى يستعيد السيطرة على مقاطعة "خواجه عمرى" بإقليم غزنى من طالبان عناصر من الجيش الأفغانى
كابول /أ ش أ/

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أكد مسئول بالجيش الأفغانى، أن قوات الأمن والدفاع الوطنى استعادت السيطرة على مقاطعة "خواجه عمري" بإقليم "غزنى" بوسط البلاد .

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الجمعة، عن مسئولين محليين قولهم إن عملية تطهير المقاطعة التى سقطت فى أيدى طالبان منذ قرابة عام لا تزال جارية، مضيفين بأن العملية كانت قد بدأت مساء أمس الخميس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صرح فيه القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغانى أسد الله خالد خلال زيارة له إلى إقليم "زابل" جنوبى البلاد بأن القوات الأفغانية ستستعيد السيطرة على المناطق التى سقطت فى أيدى طالبان فى المستقبل القريب، مشيرا إلى أن طالبان لم تحقق أى إنجازات خلال هجوم الربيع.

وكانت قوات الأمن الأفغانية قد استعادت - أواخر الشهر الماضى - السيطرة على مقاطعة "ده ياك" بإقليم غزنى التى سيطرت عليها طالبان منذ نحو عامين.

 


قوات الأمن الأفغانية

مقاطعة خواجه عمرى

إقليم غزنى

طالبان

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