التعليم: كنترولات الثانوية العامة جاهزة لتصحيح كراسات البوكليت

كتب محمود طه حسين

تفقد خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، الكنترولات استعدادا لتصحيح كراسات الامتحان، الذى ينطلق غدا السبت، حيث زار كنترول السعيدية فى محافظة الجيزة للاطمئنان علي تجهيز الكنترول وتفقد التجهيزات النهائية لبدء أعمال التقدير.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال تقدير وتصحيح كراسات البوكليت فى مقار تقدير الدرجات منتصف الأسبوع المقبل، حيث يوجد كبير من مقدى درجات يعملون في تقدير درجات اللغة العربية في 11 مقر على مستوى الجمهورية.