التعليم: كنترولات الثانوية العامة جاهزة لتصحيح كراسات البوكليت

تفقد خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، الكنترولات استعدادا لتصحيح كراسات الامتحان، الذى ينطلق غدا السبت، حيث زار كنترول السعيدية فى محافظة الجيزة للاطمئنان علي تجهيز الكنترول وتفقد التجهيزات النهائية لبدء أعمال التقدير.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال تقدير وتصحيح كراسات البوكليت فى مقار تقدير الدرجات منتصف الأسبوع المقبل، حيث يوجد كبير من مقدى درجات يعملون في تقدير درجات اللغة العربية في 11 مقر على مستوى الجمهورية.
وتنطلق غداً السبت 8 يونيو 2019 امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).
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