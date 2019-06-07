البحث عن جثث 3 طلاب غرقوا بنهر النيل فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدري

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط جهودها، للبحث عن جثث 3 طلاب لقوا مصرعهم غرقا بمركز البدارى، أثناء الاستحمام بنهر النيل فى قرية العقال البحرى.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية العقال البحرى، بغرق 3 طلاب أبناء عمومة.

بالانتقال لموقع الحادث تبين غرق كلا من "رحيم .م. م" طالب، و" محمد. ف. م"، "احمد .م. ح"، بمنشأة العقال البحرى بمنطقة تل زايد بقرية العقال البحرى بمركز البدارى أثناء استحمامهم بنهر النيل، وجار البحث عنهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.