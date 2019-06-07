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الانتهاء من تنفيذ مستشفى كوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 320 مليون جنيه

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 ص
الانتهاء من تنفيذ مستشفى كوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 320 مليون جنيه مستشفى كوم حمادة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات الطبية الجديدة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح بيومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جرى تنفيذ 95% من تجهيزات مستشفى كوم حمادة الجديد، والانتهاء من كافة الإنشاءات الخاصة بالمستشفى لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وذلك لرفع مستوى الخدمات الطبية بمركز كوم حمادة والمراكز والقرى المجاورة، ويتم الانتهاء من تنفيذ مستشفى كوم حمادة بالبحيرة بتكلفة 320 مليون جنيه.

 

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه جارى تنفيذ مستشفى مركز بدر الجديد، الذى يخدم الظهير الصحراوى للمحافظة، والتغلب على العقبات التى تواجه عمليات التنفيذ.


ولفت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى توفير بدائل مختلفة لتقديم الخدمات الطبية بمركز بدر منها تكثيف القوافل الطبية للقرى والأماكن النائية، ورفع مستوى الخدمات الطبية بالوحدات الصحية، ودعمها بالأطباء، وأطقم التمريض المتخصصة.

 


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