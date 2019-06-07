الاستثمار العقارى: تخفيض سعر الأرض شرط تنفيذ القطاع الخاص سكن محدودى الدخل

كتب- أحمد حسن

قال الدكتور أحمد شلبى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إنه تم الاتفاق المبدئى مع الحكومة حول تحديد سقف سعرى لوحدات الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها بواسطة المطورين طبقا للمبادرة.

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، لـ"اليوم السابع" أن العميل المتقدم للحصول على وحدة سيحصل على دعم من صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك بعد مراجعة الملف الخاص به من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، والاستعلام عنه واتباع الإجراءات اللازمة.

وبما يتعلق بوحدات الإسكان المتوسط، قال الدكتور أحمد شلبى، أنه لم يتم تحديد سقف للسعر الخاص بهذه الوحدات، لافتا إلى أن السعر يكون طبقا للمطور ونوعية المشروع والمدينة، لافتا إلى أن الاتفاق ينص على حصول المطورين على أراضى بأسعار منخفضة مقابل تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى واسكان متوسط.

وأكد أن مساحة الوحدة تصل لـ135 متر بالنسبة للإسكان المتوسط، فيما تترواح مساحات الفاخر ما بين 75 متر و90 متر.