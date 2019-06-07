الأمن العراقى يعثر على عبوتين ناسفتين من بين النفايات شمال بغداد

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أفاد مصدر امني عراقي، اليوم،الجمعة، بأن دوريات النجدة عثرت على عبوتين ناسفتين من بين النفايات في منطقة الحرية شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - إن "دوريات النجدة وأثناء تجوالها في منطقة الحرية ب‍بغداد، تم الاشتباه بأجسام غريبة على جانب الطريق داخل نفايات".

وأوضح المصدر أنه "أثناء تفتيش النفايات، اتضح أنها تحوي عبوتين ناسفتين"، مشيرا إلى أنه "تم توجيه خبير المتفجرات، الذي بدوره قام بتفكيك العبوات ورفعها دون اي اصابات بشرية تذكر".