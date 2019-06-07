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الأكل مش دايما بيشبع.. مأكولات تشعرك بالجوع تعرف عليها

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:00 م
الأكل مش دايما بيشبع.. مأكولات تشعرك بالجوع تعرف عليها جوع ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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تناول الطعام لسد الجوع ويبحث الكثيرون من الذين يتبعون أنظمة غذائية لفقدان الوزن عن الأكلات التى تكون أقل فى السعرات الحرارية، وتناولها حينما نشعر بالجوع ولكن النتيجة تكون عكسية فبدل من الشعور بالشبع يشعر الشخص بالجوع حسبما ذكر موقع "healthline".

أطعمة ومشروبات تشعرك بالجوع بدلاً من الشبع

الخبز الأسود يحتوى على نسبة عالية من الألياف ويفتقر الى الدهون التي تشبع الجوع والبروتين، ولتجعل الخبز  يزودك بالطاقة الأكبر تناول معه المربى التى تحتوى على الدهون الصحية.

عصير الفواكه التى تحتوى على الفيتامينات والمعادن والألياف، فشرب العصائر لن يمنح الجسم نفس فائدة أكلها فالعصير يجعلك تشعر بأنك لم تأكل شيئًا على الأطلاق فاستبدل وجبتك الخاصة بالسلطة أو ضيف الفاكهة الطازجة إلى الزبادي ودقيق الشوفان.

العصير الأخضر الذى يحتوى على القليل من السعرات الحرارية ونسبة عالية من سكريات الفاكهة، ولكن خالية من الدهون والبروتين أيضًا وهذا ما يجعلك  تشعر بالجوع، لذلك ضيف عليه بعض الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات.

المخللات تجعلك تشعر بالجوع مثل مخلل الخيار المعروف أنه مالح جدًا، وكل هذا الصوديوم قد يجعلك تشعر بالعطش، لذا حاول شرب الماء للمساعدة في محاربة الجوع والعطش أيضًا.

رقائق الحبوب الكاملة المصنوعة من القمح والتي تقدم جرعة من الألياف الصحية للقلب، ولكن معظمها  تحصل على الكربوهيدرات دون الكثير من البروتين والدهون، لذلك فهي لن تفعل الكثير لتهدئة الجوع إذا كنت تشعري بأنك تحتاج لوجبة جانبية.

 


اكلات تشعرك بالجوع

اكلات خالية الدسم

عصائر تشعرك بالجوع

اهم الاطعمة التى تشعرك بالجوع

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