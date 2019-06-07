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الأرصاد: غداً طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:22 ص
الأرصاد: غداً طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.

 


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