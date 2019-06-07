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الأرصاد: اليوم انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

 

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 
القاهرة 23 35
 
شبين الكوم 24 35
 
طنطا 23 34
 
دمنهور 23 28
 
الإسكندرية 22 27
 
بلطيم 22 31
 
مطروح 21 26
 
السلوم 20 26
 
سيوة 22 33
 
بورسعيد 24 27
 
دمياط 24 27
 
الزقازيق 22 35
 
الإسماعيلية 22 35
 
السويس 23 35
 
العريش 23 29       
 
رفح 24 29             
 
رأس سدر 25 33    
 
نخل 19 33            
 
نويبع 28 37          
 
طابا 26 35             
 
كاترين 17 33        
 
الطور 23 35         
 
شرم الشيخ 30 42  
 
الغردقة 29 42
 
مرسى علم 25 39  
 
الفيوم 25 36
 
بني سويف 25 36
 
المنيا 25 36
 
أسيوط 24 37         
 
سوهاج 26 39        
 
قنا 27 41               
 
الأقصر 29 42       
 
أسوان 31 43         
 
أبوسمبل 32 44      
 
الوادي الجديد 31 42              
 
شلاتين 28 39
 
أبورماد 29 38       
 
حلايب 30 34
 
رأس حدربة 30 34
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 31 44
 
المدينة 30 45         
 
الرياض 28 43       
 
المنامة 33 41
 
أبوظبي 30 42
 
الدوحة 31 42
 
الكويت 31 47
 
دمشق 18 35
 
بيروت 22 28        
 
عمان 17 33
 
القدس 18 28          
 
غزة 20 28             
 
بغداد 30 45
 
مسقط 30 38          
 
صنعاء 14 28
 
الخرطوم 29 41     
 
طرابلس 24 34      
 
تونس 19 35
 
الجزائر 17 23
 
الرباط 11 22
 
نواكشوط 20 30
 
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 13 28
 
أسطنبول 19 28     
 
إسلام آباد 24 39
 
نيودلهي 29 45
 
جاكرتا 25 34
 
بكين 18 29
 
كوالالمبور 24 32  
 
طوكيو 20 25
 
أثينا 18 29
 
روما 16 29
 
باريس 10 17         
 
مدريد 11 24
 
برلين 13 24          
 
لندن 11 16
 
مونتريال 12 22      
 
موسكو 18 31        
 
نيويورك 16 24
 
واشنطن 19 30       

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