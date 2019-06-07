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اعتقال أحد عناصر الدعم اللوجستى لـ "داعش" غرب العراق

الجمعة، 07 يونيو 2019 06:00 م
اعتقال أحد عناصر الدعم اللوجستى لـ "داعش" غرب العراق الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد عناصر الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي غرب محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

وأفادت المديرية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الذين يقومون بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم في جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار العراقية".


العراق

الجيش العراقى

الارهاب

داعش

الانبار

الرمادى

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